Deutsche Bahn не вкладається у початкові плани модернізації мережі: продовжать на 4 роки

Німецька залізниця Deutsche Bahn не встигає провести модернізацію найбільш завантажених гілок до 2031 року – на це знадобиться на чотири роки більше.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Масштабні плани модернізації Deutsche Bahn передбачав, що до 2031 року компанія оновить інфраструктуру на сорока найбільш завантажених маршрутах.

Проте тепер стало відомо, що терміни виявились надто амбітними і оператор обговорює продовження цього терміну ще на чотири роки – до 2035-го.

Як розраховують, модернізація має суттєво покращити пунктуальність потягів далекого прямування, яка минулого року побила антирекорд з 1994 року. У 2024 році німецький залізничний концерн виплатив рекордні 196,8 млн євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів.

Водночас проведення робіт означає труднощі на тому чи іншому напрямку протягом тривалого часу.

Модернізаційні роботи почались минулого року на лінії між Франкфуртом-на-Майні і Мангеймом, цього року візьмуться за гілку Гамбург-Берлін. На час робіт транспортні коридори повністю закриватимуть, щоб роботи могли йти повним ходом.

Нагадаємо, нещодавно Deutsche Bahn розкритикували за скасування пільгового бронювання конкретних місць для родин, проте у компанії не збираються відмовлятись від плану.