Швеція закликала до деескалації торговельної напруги зі США

Міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дус заявив, що країна буде докладати зусиль, аби "деескалювати" ситуацію із торгівлею зі Сполученими Штатами.

Про це він сказав у коментарі для STV, пише "Європейська правда".

Дус заявив, що "ЄС повинен швидко виконати свою частину угоди, так само як і США".

Він запевнив, що Швеція буде "докладати зусиль для деескалації ситуації".

"Ми не хочемо нових торговельних конфліктів, особливо коли вони ставлять під загрозу таку важливу шведську експортну галузь, як автомобільний сектор. Якщо ми маємо угоду з США, її, звичайно, повинні дотримуватися всі сторони. Найгірше, що знають шведські компанії, – це нестабільна поведінка та непередбачуваність", – сказав міністр.

Як відомо, 1 травня Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди з США.

Згодом він пояснив, що цей крок також спрямований на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.

Попередня тарифна ставка на автомобілі, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговельній угоді, становила 15%. Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.