Трамп пояснив, чому він підвищив мита на автомобілі з ЄС

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підвищив тарифи на автомобілі з ЄС до 25%, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у спілкуванні з журналістами.

1 травня Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди з США.

У розмові з журналістами американський президент уточнив, що країни Європейського Союзу витрачають кошти на будівництво автомобільних заводів на території США, а нові мита мають прискорити цей процес.

"Я підвищив мита на автомобілі та вантажівки до 25%, це мільярди доларів, що надходять до Сполучених Штатів, і це змушує їх набагато швидше переносити виробництво зі своїх заводів", – заявив Трамп.

Водночас глава Білого дому наголосив, що ЄС "не дотримувався" угоди зі США.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Європарламент 26 березня ухвалив дві пропозиції стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США. Вони, серед іншого, передбачають, що домовленості будуть чинними лише в разі дотримання Вашингтоном своїх зобов’язань.

Ратифікація угоди в Європейському парламенті була відкладена двічі – у січні на знак протесту проти вимог Дональда Трампа передати йому контроль над Гренландією, а також у лютому на тлі нових оголошень про мита. Тоді президент США пообіцяв підвищити загальні тарифи для усіх країн до 15%.