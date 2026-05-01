Швеция призвала к деэскалации торговой напряженности с США

Министр развития сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дус заявил, что страна будет прилагать усилия, чтобы "деэскалировать" ситуацию с торговлей с Соединёнными Штатами.

Об этом он сказал в комментарии для STV, пишет "Европейская правда".

Дус заявил, что "ЕС должен быстро выполнить свою часть соглашения, так же как и США".

Он заверил, что Швеция будет "прилагать усилия для деэскалации ситуации".

"Мы не хотим новых торговых конфликтов, особенно когда они ставят под угрозу такую важную шведскую экспортную отрасль, как автомобильный сектор. Если у нас есть соглашение с США, его, конечно, должны соблюдать все стороны. Худшее, что знают шведские компании, – это нестабильное поведение и непредсказуемость", – сказал министр.

Как известно, 1 мая Трамп объявил о решенииповысить пошлины на автомобили, ввозимые из ЕС, до 25%, аргументируя это тем, что Евросоюз якобы не соблюдал условия торгового соглашения с США.

Впоследствии он пояснил, что этот шаг также направлен на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.

Предыдущая тарифная ставка на автомобили, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%. Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.