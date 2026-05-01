Трамп оголосив про підвищення мит на автомобілі з ЄС всупереч торговельній  угоді

Президент США Дональд Трамп оголосив, що підвищить тарифи на автомобілі з Європейського Союзу до 25% попри угоду про торгівлю, укладену минулого літа.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у своїй мережі Truth Social.

Своє рішення американський президент аргументував тим, що ЄС нібито не дотримується укладеної угоди.

За його словами, мита почнуть діяти наступного тижня.

"Я радий повідомити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не дотримується нашої торговельної угоди, про яку ми повністю домовилися, наступного тижня я підвищу мита, що стягуються з Європейського Союзу на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів. Мито буде підвищено до 25%", – написав Трамп.

"Повністю зрозуміло і погоджено, що якщо вони вироблятимуть автомобілі та вантажівки на заводах у США, то мита не буде", – додав він.

Попередня тарифна ставка, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговельній угоді, становила 15%.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Європарламент 26 березня ухвалив дві пропозиції стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США.

Євродепутати висловилися за посилення пункту про "запобіжник", який дозволятиме призупинити усі чи частину преференцій, якщо США встановлять додаткові тарифи, які перевищуватимуть погоджений поріг 15, чи якісь нові мита на європейські товари.

Також Європарламент додав положення про те, що нові тарифи почнуть діяти лише за умови, якщо Штати дотримуватимуться своїх зобов’язань.

Ратифікація угоди в Європейському парламенті була відкладена двічі – у січні на знак протесту проти вимог Дональда Трампа передати йому контроль над Гренландією, а також у лютому на тлі нових оголошень про мита. Тоді президент США пообіцяв підвищити загальні тарифи для усіх країн до 15%.