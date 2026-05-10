Норвегія направила санітарний літак на Тенерифе

Норвегія направила на Тенерифе санітарний літак з екіпажем, який має допомогти із транспортуванням хворих з круїзного лайнера.

Управління цивільного захисту та планування на випадок надзвичайних ситуацій заявило, що Норвегія направила на Тенерифе санітарний літак з екіпажем, який має підготовку зі спеціалізованого транспортування пацієнтів, зокрема хворих на інфекційні захворювання високого ризику.

Літак використовується в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Як відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе, де він стоятиме на якорі для евакуації пасажирів та частини екіпажу.

Наскільки відомо, на MV Hondius перебуває 14 іспанців. Після висадки їх доставлять до лікарні в Мадриді, де вони залишатимуться увесь термін карантину.

Раніше в Іспанії повідомили про підозру на хантавірус у жінки, яка короткий час контактувала з хворою у літаку; у Нідерландах хворобу підозрюють у стюардеси цього рейсу.