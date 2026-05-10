Норвегия направила санитарный самолет на Тенерифе

Норвегия направила на Тенерифе санитарный самолет с экипажем, который должен помочь с транспортировкой больных с круизного лайнера.

Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".

Управление гражданской защиты и планирования на случай чрезвычайных ситуаций заявило, что Норвегия направила на Тенерифе санитарный самолет с экипажем, который имеет подготовку по специализированной транспортировке пациентов, в частности больных инфекционными заболеваниями высокого риска.

Самолет используется в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Как известно, круизный лайнер, на котором разразилась смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе, где он будет стоять на якоре для эвакуации пассажиров и части экипажа.

Насколько известно, на MV Hondius находятся 14 испанцев. После высадки их доставят в больницу в Мадриде, где они будут находиться весь срок карантина.

Ранее в Испании сообщили о подозрении на хантавирус у женщины, которая в течение короткого времени контактировала с больной в самолете; в Нидерландах болезнь подозревают у стюардессы этого рейса.