В Іспанії медики почали перевірку лайнера перед висадкою пасажирів

Іспанські медичні працівники піднялися на борт круїзного лайнера MV Hondius, який прибув до острова Тенерифе, щоб провести фінальну перевірку перед початком висадки пасажирів.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я Іспанії, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Раніше судно вже оглянули профільні експерти після його прибуття до порту.

За результатами інспекції, на борту не виявили гризунів, через яких раніше виникли побоювання щодо санітарної безпеки лайнера.

Після завершення медичного контролю влада має розпочати організовану висадку пасажирів найближчим часом.

Як відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе.

Норвегія направила на Тенерифе санітарний літак з екіпажем, який має допомогти із транспортуванням хворих з круїзного лайнера.