В Испании медики начали проверку лайнера перед высадкой пассажиров

Испанские медики поднялись на борт круизного лайнера MV Hondius, прибывшего на остров Тенерифе, чтобы провести заключительную проверку перед началом высадки пассажиров.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Испании, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Ранее судно уже осмотрели профильные эксперты после его прибытия в порт.

По результатам инспекции, на борту не обнаружили грызунов, из-за которых ранее возникли опасения относительно санитарной безопасности лайнера.

После завершения медицинского контроля власти должны начать организованную высадку пассажиров в ближайшее время.

Как известно, круизный лайнер, на котором разразилась смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе.

Норвегия направила на Тенерифе санитарный самолет с экипажем, который должен помочь с транспортировкой больных с круизного лайнера.