Франция эвакуирует своих граждан с лайнера из-за вспышки хантавируса

Франция готовит эвакуацию пяти своих граждан с круизного судна MV Hondius, на борту которого зафиксировали несколько случаев заражения хантавирусом.

Об этом 10 мая сообщили во французском правительстве, пишет "Европейская правда".

Пятерых французов планируют доставить во Францию отдельным санитарным рейсом. По прибытии их поместят на 72 часа на карантин для полного медицинского обследования, а впоследствии они должны пройти 45-дневный период изоляции дома под наблюдением медиков.

Французские власти отметили, что ВОЗ рассматривает всех пассажиров лайнера как лиц с высоким риском контакта с вирусом.

Правительство Франции заявило, что ситуацию отслеживают в тесной координации с Испанией, Нидерландами, Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения.

Отдельно сообщается, что восемь французов, летевших 25 апреля рейсом между островом Святой Елены и Йоханнесбургом, были определены как контакты подтвержденного случая. После появления легких симптомов у одного человека провели тестирование, однако все результаты оказались отрицательными.

Как отмечается: на данный момент во Франции не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая хантавируса. В то же время власти уже начали профилактическое отслеживание контактов на международных рейсах.

Как известно, круизный лайнер, на котором разразилась смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе.

Норвегия направила на Тенерифесанитарный самолет с экипажем, который должен помочь с транспортировкой больных с круизного лайнера.