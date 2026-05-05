Стубб заявив про нову реальність у зовнішній політиці США

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що зовнішня політика США змінилася та стала більше зосередженою на економіці.

Про це він сказав у інтерв’ю газеті Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Стубба попросили прокоментувати ситуацію, коли американський президент Дональд Трамп оголосив про виведення кількох тисяч військових з Німеччини.

"Зовнішня політика США змінилася. Цінності інші, а інтереси більше зосереджені на економіці. Проява сили також змінилася – менше покладаються на міжнародні інституції, а думки союзників враховують не так часто. Це сучасна реальність", – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи є політика відплати частиною цієї нової реальності, фінський президент заявив, що це залежить від того, чи слова перетворяться на дії.

"На мою думку, реакція німецького міністра оборони була цілком правильною. Зараз у європейській безпеці відбувається перехідний період, коли, наприклад, Німеччина бере на себе більшу відповідальність за власну оборону. Було б перебільшенням стверджувати, що трансатлантичні відносини зруйновані, якщо США можуть вивести 5 тисяч військових з Німеччини", – додав Стубб.

Нагадаємо, 1 травня представники Пентагону заявили, що виводять 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини та передислокують їх до США та на інші позиції за кордоном.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.