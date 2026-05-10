Зеленский и президент Финляндии обсудили взаимодействие с США и Европой

Президент Владимир Зеленский пообщался со своим финским коллегой Александром Стуббом о ходе дипломатической работы с США.

Об этом он написал в соцсетях в воскресенье, 10 мая, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что во время разговора они скоординировали позиции в преддверии встреч и переговоров на следующей неделе.

"Важно, чтобы взаимодействие в Европе оставалось сильным, и сейчас есть новые перспективы для сотрудничества. Обсудили также и состояние дипломатической работы с Америкой, между европейцами", – сказал он.

Также украинский президент добавил, что сейчас ощущается, что совокупный эффект санкций в отношении России и других форм давления дает необходимые результаты.

Ранее Стубб заявил, что внешняя политика США изменилась и стала более сосредоточенной на экономике.

Также он считает, что Европе в конечном итоге придется возобновить диалог с российским руководством, и что это в значительной степени зависит от того, соответствует ли политика США в отношении России и Украины интересам Европы.