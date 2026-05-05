Президент Фінляндії: Європі доведеться відновити діалог із РФ через позицію США

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом, і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи.

Про це він сказав у інтерв’ю газеті Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Стубб заявив, що політика США щодо Росії наразі не збігається з європейською політикою щодо Росії.

"У Європі Росію розглядають як найбільшу загрозу безпеці, тоді як у Сполучених Штатах це не обов’язково сприймається саме так", – вважає фінський президент.

Тож Стубб визнав те, що в якийсь момент "у інтересах Європи буде відновити дипломатичні канали з Росією".

"І це, ймовірно, залежить від того, чи відповідає інтересам Європи поточна політика США щодо Росії чи України. Якщо відповідь така, що, можливо, ні, то ми, ймовірно, наближаємося до моменту, коли деякому європейському лідеру варто буде скоординовано взаємодіяти з президентом Путіним. Ця дискусія ведеться серед європейських лідерів протягом останніх двох років", – сказав він.

Окрім цього, фінський лідер наголосив на ролі України у стримуванні російської агресії проти Європи.

"Наразі Україна має найбільшу та найсучаснішу армію в Європі. Європі потрібна Україна для стримування Росії, бо навіть після закінчення війни російська загроза не зникне. Для нас було б вигідно, якби Україна була членом і ЄС, і НАТО", – додав Стубб.

Нещодавно президент Естонії Алар Каріс заявив, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ – оскільки це може відбутися швидко й несподівано.

В Естонії окремі політики розкритикували президента за ці слова. Зокрема очільник МЗС країни Маргус Тсахкна заявив, що позиція Каріса щодо діалогу з Росією суперечить естонській зовнішній політиці.