Сибіга у понеділок вирушить до Брюсселя на серію подій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11 травня вирушить з візитом до Брюсселя для участі у серії заходів.

Про це оголосили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

11 травня Сибіга вирушить до Брюсселя, де візьме участь у низці заходів по лінії ЄС і НАТО, а також міністерському засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"На початку візиту Андрій Сибіга виступить на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де йтиметься про посилення тиску на агресора, підтримку України та мирні зусилля. Особлива увага буде приділена прискоренню вступу України до ЄС і відкриттю переговорних кластерів", – зазначають у повідомленні.

На полях цієї зустрічі запланована низка двосторонніх переговорів з європейськими партнерами та підписання двосторонніх документів.

Пізніше вдень Сибіга відвідає штаб-квартиру НАТО, де проведе переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте щодо посилення обороноздатності України, захисту від загроз з боку Росії, просування мирного процесу.

Ключовою подією стане участь міністра у зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, організованої спільно Україною, ЄС і Канадою.

На ній учасники обговорять практичні кроки за ключовими напрямами, як встановлення місцеперебування дітей, механізми повернення, реабілітація та реінтеграція, посилення санкційного і правового тиску на Росію, а також координацію міжнародних дипломатичних зусиль.

Раніше повідомляли, що на засіданні Ради із закордонних справ ЄС 11 травня обговорять нові аспекти гарантій безпеки для України.

Також 11 травня ЄС планує запровадити нові санкції за викрадення та депортацію українських дітей.