Глави МЗС ЄС 11 травня обговорять нові аспекти гарантій безпеки для України

Під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 11 травня, обговорять додаткові аспекти гарантій безпеки для України від Європейського Союзу, які включатимуть в себе супутниковий моніторинг припинення вогню.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з питанням гарантій безпеки високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

"Міністри обговорять, яким чином внесок Євросоюзу може зміцнити безпекові домовленості у випадку укладення мирної угоди, які почнуть діяти наступного дня після її укладення. А також – участь Євросоюзу у моніторингу такої мирної угоди", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що до тем, які вже піднімалися міністрами під час попередніх зустрічей, "будуть додані додаткові пункти для обговорення, включаючи супутниковий моніторинг".

Європейський посадовець також повідомив, що на початку засідання Ради ЄС у закордонних справах міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який особисто приїде у Брюссель, пробрифує міністрів ЄС щодо поточної ситуації в Україні та на полі бою, а також про першочергові потреби України у європейській допомозі.

Співрозмовник "ЄвроПравди" наголосив, що в ЄС є чітке усвідомлення того, що в Росії немає жодного бажання докладати будь-яких щирих зусиль, щоб встановити справедливий і чесний мир.

Як повідомляла "Європейська правда", також 11 травня ЄС планує запровадити нові санкції проти росіян за викрадення та депортацію українських дітей.

Про санкції оголосять з нагоди зустрічі високого рівня, яку спільно очолять Євросоюз, Україна та Канада, яка має за мету запланувати конкретні кроки з повернення викрадених Росією дітей в Україну та притягнення Росії до відповідальності.

Напередодні голова Сенату Іспанії Педро Роллан Охеда провів конференцію, присвячену поверненню українських дітей, викрадених Росією, назвавши примусову депортацію "найогиднішим вчинком" РФ.