Сибига в понедельник отправится в Брюссель на серию событий

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 11 мая отправится с визитом в Брюссель для участия в серии мероприятий.

Об этом объявили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

11 мая Сибига отправится в Брюссель, где примет участие в ряде мероприятий по линии ЕС и НАТО, а также министерском заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"В начале визита Андрей Сибига выступит на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, где речь пойдет об усилении давления на агрессора, поддержке Украины и мирных усилиях. Особое внимание будет уделено ускорению вступления Украины в ЕС и открытию переговорных кластеров", – отмечают в сообщении.

На полях этой встречи запланирован ряд двусторонних переговоров с европейскими партнерами и подписание двусторонних документов.

Позже днем Сибига посетит штаб-квартиру НАТО, где проведет переговоры с генсеком Марком Рютте по усилению обороноспособности Украины, защите от угроз со стороны России, продвижению мирного процесса.

Ключевым событием станет участие министра во встрече высокого уровня Международной коалиции за возвращение украинских детей, организованной совместно Украиной, ЕС и Канадой.

На ней участники обсудят практические шаги по ключевым направлениям, как установление местонахождения детей, механизмы возвращения, реабилитация и реинтеграция, усиление санкционного и правового давления на Россию, а также координацию международных дипломатических усилий.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета по иностранным делам ЕС 11 мая обсудят новые аспекты гарантий безопасности для Украины.

Также 11 мая ЕС планирует ввести новые санкции за похищение и депортацию украинских детей.