11 травня ЄС розширить список санкцій проти Росії щодо викрадених українських дітей

У понеділок, 11 травня, Європейський Союз додасть нові прізвища у список санкцій проти осіб, причетних до викрадення чи незаконної депортації українських дітей Росією.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив на умовах анонімності високопосадовець ЄС 8 травня.

"В нас вже є довгий список санкцій, які вже запроваджені проти росіян, причетних до депортації українських дітей – і ми додамо в цей список значну кількість нових прізвищ", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Запровадження нових санкцій відбудеться в рамках зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, запланованої у понеділок у Брюсселі на полях Ради ЄС у закордонних справах.

Зустріч розпочнеться о 18:00 за Києвом, після завершення засідання Ради ЄС.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос від імені ЄС, разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та міністром закордонних справ Канади Анітою Ананд, стануть співголовами зустрічі високого рівня.

Як повідомляла "Європейська правда", під час зустрічі високого рівня щодо повернення депортованих Росією українських дітей 11 травня в Брюсселі, яку спільно очолять Євросоюз, Україна та Канада, будуть обговорені конкретні кроки з повернення дітей в Україну та притягнення Росії до відповідальності.

Напередодні голова Сенату Іспанії Педро Роллан Охеда провів конференцію, присвячену поверненню українських дітей, викрадених Росією, назвавши примусову депортацію "найогиднішим вчинком" РФ.

Раніше стало відомо, що Європол розшукав близько 45 дітей, яких росіяни насильно вивезли з України, в рамках ініціативи, до якої також долучилися Міжнародний кримінальний суд та експерти з різних країн ЄС і США.