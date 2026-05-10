На севере Германии нашли большую братскую могилу гражданских времен Второй мировой войны

На севере Германии обнаружили до сих пор неизвестное массовое захоронение времен Второй мировой войны с останками 42 человек, большинство погибших явно были гражданскими.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Братскую могилу на острове Узедом, что омывается Щецинским заливом и Балтийским морем, нашли исследователи Комиссии по делам немецких захоронений военных времен, которая работает как гуманитарная организация и занимается выяснением судьбы людей, которые до сих пор считаются пропавшими, и установлением имен обнаруженных в безымянных захоронениях.

В начале работ на кладбище городка Козеров была информация о могиле с предположительно шестью неидентифицированными погибшими. Над ней стоял камень с надписью "Неизвестным жертвам Второй мировой войны".

После начала раскопок выяснилось, что там большая братская могила – 42 человека, среди которых много женщин и детей.

Ориентировочный возраст погибших – от совсем маленьких детей до пожилых людей в возрасте около 70 лет. Из того, как выглядят останки, очевидно, что многие из них умерли в результате тяжелых травм с ампутациями и повреждениями черепа. Расположение и характеристики каждого найденного погибшего тщательно задокументировали, что поможет в дальнейшей идентификации.

В организации отмечают, что в Германии ежегодно находят 250-300 погибших, которые до сих пор были похоронены безымянными. Среди них – немецкие и советские военные, немецкие гражданские, беженцы.

В 2024 году в Польше во время строительства дороги нашли останки двух немецких военных.

Несколько лет назад Германия отказалась от эксгумации своих 200 военных, погибших в тоннеле во Франции во время Первой мировой войны.