У Польщі під час будівництва дороги знайшли рештки двох німецьких військових

У Польщі під час будівництва автодороги випадково знайшли рештки двох людей, майже точно військових німецького Вермахту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Останки виявили під час будівництва автодороги S7 на території Мазовецького воєводства біля Плонська. Після знахідки на місце викликали поліцію для документації фактів.

FB/OSP Kroczewo

ЗМІ дізналися, що майже точно йдеться про солдатів нацистської Німеччини і слідчі припускають, що це були хлопці приблизно 20-річного віку. Поруч знайшли також іменний жетон, що підтвердив ці припущення.

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Один з опитаних свідків, чоловік віком за 90 років, розповів, що пам’ятає, що приблизно у цьому місці бачив розстріл.

Представниця прокуратури Ева Амброзяк підтвердила цю інформацію, розкривши, що у черепі одного зі знайдених чоловіків є отвір від кулі і у нього були зв’язані руки. Іменний жетон у гарному стані, ім'я загиблого можна чітко прочитати.

Інформацію про знахідку передали польському Інституту національної пам’яті та німецькій організації, що опікується пошуком і перепохованням зниклих безвісти військових того часу.

У Європі досі продовжують знаходити тіла військових, які зникли безвісти під час Першої і Другої світових воєн. Одна з попередніх таких знахідок була на півночі Франції, вона символічно співпала з річницею завершення Першої світової війни.

Восени 2023 року біля Гданська знайшли рештки німецького військового судна.