СМИ: Иран передал США ответ на последние мирные предложения

Тегеран якобы передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние мирные предложения Вашингтона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщило иранское государственное информагентство IRNA, цитируя анонимного собеседника.

Источник заявил, что Иран при посредничестве Пакистана передал США официальный ответ на последние американские предложения об условиях завершения войны, не приводя деталей.

Отмечается, что текущая фаза переговоров сосредоточена исключительно на прекращении боевых действий в регионе.

Ранее американские СМИ неофициально узнали, что США и Иран уже на следующей неделе могут возобновить переговоры в столице Пакистана Исламабаде.

Перед тем сообщалось, что Белый дом считает близким согласование с Ираном одностраничного меморандума, определяющего рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.