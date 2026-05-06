ЗМІ: США та Іран наближаються до меморандуму щодо припинення конфлікту

Білий дім вважає, що наближається до узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

Про це Axios повідомили два американські посадовці та ще два ознайомлені співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники, США очікують від Ірану відповідей щодо кількох ключових питань протягом найближчих 48 годин. Втім, за їхніми словами, наразі ще нічого не погоджено, але "сторони ще ніколи не були так близькі до угоди з початку війни".

Серед інших положень меморандум передбачатиме зобов’язання Ірану щодо мораторію на збагачення урану, згоду США зняти санкції та розблокувати мільярди заморожених іранських коштів, а також скасування обома сторонами обмежень на транзит через Ормузьку протоку.

Односторінковий меморандум про взаєморозуміння із 14 пунктами обговорюється між посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та кількома іранськими посадовцями, як безпосередньо, так і через посередників.

У своєму нинішньому вигляді меморандум про взаєморозуміння проголосить закінчення війни в регіоні та початок 30-денного періоду переговорів щодо детальної угоди про відкриття протоки, обмеження ядерної програми Ірану та скасування санкцій США.

За словами двох співрозмовників, ці переговори можуть відбутися в Ісламабаді або Женеві.

Американський посадовець зазначив, що іранські обмеження на судноплавство через протоку та морська блокада США будуть поступово скасовані протягом цього 30-денного періоду. Якщо переговори проваляться, американські війська зможуть відновити блокаду або військові дії, зазначив він.

Тривалість мораторію на збагачення урану є предметом активних переговорів. Зокрема, три співрозмовники стверджують, що він становитиме щонайменше 12 років, а одне джерело вказує на 15 років як ймовірний компроміс. Іран запропонував 5-річний мораторій на збагачення, а США вимагали 20 років.

За словами джерела, США хочуть додати положення, за яким будь-яке порушення Іраном умов збагачення призведе до продовження мораторію. Після його закінчення Іран зможе збагачувати уран до низького рівня 3,67%.

У меморандумі про взаєморозуміння Іран зобов’яжеться ніколи не прагнути до створення ядерної зброї та не проводити діяльність, пов’язану з її створенням. За словами представника США, сторони обговорюють пункт, згідно з яким Іран зобов’яжеться не експлуатувати підземні ядерні об’єкти.

За словами американського посадовця, Іран також зобов'яжеться дотримуватися посиленого режиму інспекцій, включаючи раптові інспекторами ООН.

США зобов'язуються поступово скасовувати санкції, накладені на Іран, та поступово розблокувати мільярди доларів іранських коштів, заморожених по всьому світу.

Як зазначається, багато умов, викладених у меморандумі, залежатимуть від досягнення остаточної угоди, що залишає можливість поновлення війни або тривалого підвішеного стану, коли гаряча фаза припинилася, але нічого по-справжньому не вирішено.

Білий дім вважає, що іранське керівництво розділене і може бути важко досягти консенсусу між різними фракціями. Деякі американські посадовці залишаються скептичними щодо того, чи вдасться досягти навіть попередньої угоди.

Варто зауважити, що 4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах "Проєкту Свобода" залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

А наступного дня Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції із супроводу комерційних суден через Ормузьку протоку на прохання Пакистану та інших держав.

5 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американські війська завершили активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової – з розблокування Ормузької протоки.