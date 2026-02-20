Федоров: Польща продовжує фінансувати роботу понад 30 тисяч терміналів Starlink

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Польща продовжує фінансувати роботу майже 30 тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За словами Федорова, мова йде про понад 29 тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink в Україні.

"Це дозволяє нашим людям залишатися на зв’язку, попри всі виклики", – наголосив він.

Міністр висловив подяку міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за "непохитну підтримку".

Нагадаємо, 27 січня глава МЗС Польщі закликав Маска зупинити використання армією Росії Starlink для ударів по українських містах. Сікорський тоді написав, що отримання прибутку від воєнних злочинів може зашкодити бізнесу Маска.

У відповідь на це бізнесмен назвав міністра "слинявим недоумком" та зазначив, що Starlink є критично важливим для української армії.

Зрештою Ілон Маск відгукнувся на запит міністра оборони України Михайла Федорова допомогти вирішити проблему використання Starlink на російських ударних БпЛА.

5 лютого у росіян масово перестали працювати термінали Starlink. Окупанти скаржаться на неможливість відновити зв'язок і, що це позначиться на координації дій ворога по всій лінії фронту.