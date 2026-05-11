Британия потратила около 19 млн евро на Starlink, в том числе для Украины

Великобритания в рамках мер по поддержке Украины ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на услуги спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные британского Министерства обороны, передает "Европейская правда".

Согласно недавно опубликованным правительственным данным, за последние четыре года представители оборонного ведомства потратили на услуги Starlink 16,6 млн фунтов стерлингов (около 19 млн евро).

Часть этих средств пошла на приобретение терминалов Starlink для Украины, которые используются для обеспечения бесперебойного высокоскоростного доступа к интернету на линии фронта.

Остальные расходы связаны с обеспечением связи для британских солдат и моряков, находящихся вдали от дома в отдаленных районах.

С момента вторжения России в 2022 году Украине было поставлено более 50 тысяч терминалов Starlink от западных союзников.

Часть из них поступила в виде прямых пожертвований от SpaceX, в рамках военной помощи США или от других союзников, прежде всего от Польши. Они используются для управления дронами и поддержания связи на линии фронта.

Напомним, в феврале министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Польша продолжает финансировать работу почти 30 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

А в ноябре прошлого года Эстония решила выделить Украине 3,5 миллиона евро на приобретение систем связи Starlink.