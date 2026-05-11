Британія вдарила санкціями по РФ за викрадення українських дітей і втручання у вибори Вірменії

Велика Британія 11 травня оголосила новий пакет санкцій проти Росії за викрадення українських дітей, а також спроби втручання у майбутні вибори у Вірменії.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

У британському уряді заявили, що цей санкційний пакет є одним із "найжорстокіших заходів", яких Британія вжила для протидії ворожим діям Росії. Під нові британські санкції потрапили 85 людей та організацій.

Нові заходи спрямовані проти 49 людей, які працюють у Social Design Agency (SDA), "зокрема авторів, перекладачів та відеорежисерів, відповідальних за оманливу кремлівську пропаганду".

"SDA отримала від Кремля завдання та фінансування для проведення низки операцій з втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення підтримки України", – акцентували у заяві.

Також зазначається, що SDA намагалася створити проросійські організації у Вірменії та вплинути на зміну влади на користь проросійських діячів.

Окрім цього, Британія вдарила санкціями по російському "центру військово-спортивного виховання та патріотичного виховання молоді", який відомий як "Центр воїна", за його роль "у жахливій політиці русифікації українських дітей".

Також під санкції потрапила Юлія Велічко – "міністерка" у справах молоді так званої "ЛНР" – за її роль у реалізації ініціатив "щодо депортації та індоктринації українських дітей, зокрема видачі російських паспортів дітям з тимчасово окупованих територій та організації програм, що піддають їх впливу російської ідеології".

Цього ж дня Рада Європейського Союзу ввела санкції проти людей та юридичних осіб, які відповідальні за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про санкції оголосили з нагоди зустрічі високого рівня, яку спільно очолять Євросоюз, Україна та Канада, яка має за мету запланувати конкретні кроки з повернення викрадених Росією дітей в Україну та притягнення Росії до відповідальності.

Також писали, що Литва зобов’язується виділити понад 10 млн євро на підтримку ініціатив, пов’язаних із поверненням викрадених РФ дітей, психологічною та медичною реабілітацією, зміцненням системи опіки та забезпеченням відповідальності за злочини.