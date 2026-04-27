У ЄС розповіли про зустріч високого рівня 11 травня щодо викрадених Росією українських дітей

Під час зустрічі високого рівня щодо повернення депортованих Росією українських дітей 11 травня в Брюсселі, яку спільно очолять Євросоюз, Україна та Канада, будуть обговорені конкретні кроки з повернення дітей в Україну та притягнення Росії до відповідальності.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер 27 квітня в Брюсселі.

"11 травня висока представниця (ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас) та єврокомісарка (з питань розширення Марта) Кос проведуть зустріч високого рівня для подальшої підтримки повернення українських дітей в Україну, ця зустріч буде спільно очолена Канадою та Україною на міністерському рівні", – повідомила Гіппер.

Вона наголосила, що учасники зустрічі зосередяться "на дуже конкретних діях у рамках подальшої роботи за результатами цієї зустрічі".

"А саме: забезпечення повернення дітей, допомога їм також у відновленні та відбудові їхнього життя, і зокрема, притягнення Росії до відповідальності за ці огидні дії", – розповіла речниця.

Гіппер нагадала, що "від початку російської загарбницької війни проти України понад 20 000 українських дітей було незаконно депортовано, а також примусово переміщено до Росії та на тимчасово окуповані території".

"Лише минулого тижня ми затвердили 20-й пакет санкцій, у якому ми взяли під приціл ще шістьох осіб (винних у депортації українських дітей). Отже, наразі у списку понад 100 осіб, включно з Путіним", – підкреслила речниця Єврокомісії.

Вона повідомила, що, "за даними української влади, 2100 українських дітей, які були незаконно вивезені Росією, повернулися в Україну, і 150 з них повернуто цього року".

Як повідомляла "Європейська правда", раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас оголосила, що проведе зустріч Міжнародної коаліції з повернення українських дітей 11 травня у Брюсселі.

Раніше стало відомо, що Європол розшукав близько 45 дітей, яких росіяни насильно вивезли з України, в рамках ініціативи, до якої також долучилися Міжнародний кримінальний суд та експерти з різних країн ЄС і США.

У Білому домі на початку квітня заявили, що перша леді США Меланія Трамп вчетверте допомогла з поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей.