Британия ударила санкциями по РФ за похищение украинских детей и вмешательство в выборы Армении

Великобритания 11 мая объявила новый пакет санкций против России за похищение украинских детей, а также попытки вмешательства в предстоящие выборы в Армении.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

В британском правительстве заявили, что этот санкционный пакет является одной из самых "жестоких мер", которые Великобритания приняла для противодействия враждебным действиям России. Под новые британские санкции попали 85 человек и организаций.

Новые меры направлены против 49 человек, работающих в Social Design Agency (SDA), "в частности авторов, переводчиков и видеорежиссеров, ответственных за обманчивую кремлевскую пропаганду".

"SDA получила от Кремля задание и финансирование для проведения ряда операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление поддержки Украины", – акцентировали в заявлении.

Также отмечается, что SDA пыталась создать пророссийские организации в Армении и повлиять на смену власти в пользу пророссийских деятелей.

Кроме этого, Великобритания ударила санкциями по российскому "центру военно-спортивного воспитания и патриотического воспитания молодежи", известному как "Центр воина", за его роль "в ужасной политике русификации украинских детей".

Также под санкции попала Юлия Величко – "министр" по делам молодежи так называемой "ЛНР" – за ее роль в реализации инициатив "по депортации и индоктринации украинских детей, в частности выдаче российских паспортов детям с временно оккупированных территорий и организации программ, подвергающих их влиянию российской идеологии".

В этот же день Совет Европейского Союза ввел санкции против людей и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий.

О санкциях объявили по случаю встречи высокого уровня, которую совместно возглавят Евросоюз, Украина и Канада и которая имеет целью запланировать конкретные шаги по возвращению похищенных Россией детей в Украину и привлечения России к ответственности.

Также писали, что Литва обязуется выделить более 10 млн евро на поддержку инициатив, связанных с возвращением похищенных РФ детей, психологической и медицинской реабилитацией, укреплением системы опеки и обеспечением ответственности за преступления.