Литва виділяє 10 млн євро на зусилля з повернення викрадених РФ українських дітей

Литва зобов’язується виділити понад 10 мільйонів євро на підтримку ініціатив, пов’язаних із поверненням викрадених РФ дітей, психологічною та медичною реабілітацією, зміцненням системи опіки та забезпеченням відповідальності за злочини.

Про це йдеться у повідомлені литовського Міністерства закордонних справ, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, 11 травня в Брюсселі в кулуарах засідання Ради з питань закордонних справ глава МЗС Литви Кястутіс Будріс зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Міністри підписали спільну декларацію, в якій Литва зобов’язується виділити понад 10 мільйонів євро на підтримку зазначених ініціатив.

Ця підтримка буде спрямована на конкретні проєкти, які допоможуть дітям повернутися додому, оговтатися від перенесеної травми та безпечно інтегруватися у свої спільноти.

"Доля українських дітей – це випробування наших цінностей. Депортації та спроби стерти їхню ідентичність є частиною жорстокої агресії Росії. Литва підтримуватиме Україну не тільки словами, а й конкретними діями, інвестиціями та довгостроковими зобов’язаннями", – заявив Будріс.

Як повідомляла "Європейська правда", також 11 травня ЄС планує запровадити нові санкції проти росіян за викрадення та депортацію українських дітей.

Про санкції оголосять з нагоди зустрічі високого рівня, яку спільно очолять Євросоюз, Україна та Канада, яка має за мету запланувати конкретні кроки з повернення викрадених Росією дітей в Україну та притягнення Росії до відповідальності.