Міністри ЄС ухвалили посилений мандат для Консультативної місії ЄС в Україні

У понеділок, 11 травня, Рада ЄС у закордонних справах ухвалила рішення щодо посилення мандату для EUAM – Консультативної місії ЄС в Україні – що дозволить їй поширити активність на реінтеграцію українських ветеранів та боротьбу з гібридними загрозами.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, по завершенню засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня.

"Міністри ухвалили посилений мандат для Консультативної місії ЄС в Україні", – повідомила Каллас.

Головна дипломатка ЄС додала, що "це дозволить нашій місії активізувати дії проти гібридних загроз і підтримати реінтеграцію ветеранів".

Консультативна місія ЄС в Україні була створена в липні 2014 року для надання консультацій українському уряду з питань безпеки, поліції, судової системи, прокуратури, боротьби з корупцією та прав людини.

Після повномасштабної агресії Росії в лютому 2022-го місія зосередила свою увагу на підтримці прикордонних ініціатив, зокрема "ліній солідарності" ЄС, боротьбі з міжнародною злочинністю та підтримці служб безпеки.

