Министры ЕС приняли усиленный мандат для Консультативной миссии ЕС в Украине

В понедельник, 11 мая, Совет ЕС по иностранным делам принял решение об усилении мандата для EUAM – Консультативной миссии ЕС в Украине – что позволит ей распространить активность на реинтеграцию украинских ветеранов и борьбу с гибридными угрозами.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая.



"Министры приняли усиленный мандат для Консультативной миссии ЕС в Украине", – сообщила Каллас. Главный дипломат ЕС добавила, что "это позволит нашей миссии активизировать действия против гибридных угроз и поддержать реинтеграцию ветеранов".



Консультативная миссия ЕС в Украине была создана в июле 2014 года для предоставления консультаций украинскому правительству по вопросам безопасности, полиции, судебной системы, прокуратуры, борьбы с коррупцией и прав человека.



После полномасштабной агрессии России в феврале 2022-го миссия сосредоточила свое внимание на поддержке пограничных инициатив, в частности "линий солидарности" ЕС, борьбе с международной преступностью и поддержке служб безопасности.



