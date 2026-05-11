У Німеччині розслідують дії 65-річного чоловіка, який атакував і калічив голубів

Поліція Німеччини встановила особу 65-річного підозрюваного та веде розслідування у зв’язку з низкою випадків поранення та загибелі голубів у Фрайбурзі.

За даними правоохоронців, у районі Штюлінгер було виявлено кількох голубів, поранених "голкоподібними снарядами", а інших поранили або вбили кульками з пневматичної зброї.

Особливо вражаючим виявився випадок із голубом, який ще був живий, але мав голку, що застрягла у його голові. Птаха ще не спіймали.

Залишається незрозумілим, скільки птахів загалом постраждало, а також чи всі ці дії можна приписати саме цьому чоловікові.

Слідчі з поліцейського підрозділу з боротьби з економічними та екологічними злочинами вистежили підозрюваного після приблизно трьох тижнів інтенсивної роботи у співпраці з організаціями захисту тварин та ветеринарною службою.

Прокуратура Фрайбурга отримала ордер на обшук, і правоохоронці вилучили відповідні докази з помешкання чоловіка.

Зараз щодо чоловіка ведеться розслідування за підозрою у порушенні законів про захист тварин та зброю.

