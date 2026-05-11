В Германии расследуют действия 65-летнего мужчины, который нападал на голубей и калечил их

Немецкая полиция установила личность 65-летнего подозреваемого и проводит расследование в связи с рядом случаев ранения и гибели голубей во Фрайбурге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По данным правоохранителей, в районе Штюлингер было обнаружено несколько голубей, раненных "игольчатыми снарядами", а других ранили или убили пульками из пневматического оружия.

Особенно впечатляющим оказался случай с голубем, который еще был жив, но у него в голове застряла игла. Птицу еще не поймали.

Остается неясным, сколько птиц в общей сложности пострадало, а также можно ли все эти действия приписать именно этому мужчине.

Следователи из полицейского подразделения по борьбе с экономическими и экологическими преступлениями выследили подозреваемого после примерно трех недель интенсивной работы в сотрудничестве с организациями защиты животных и ветеринарной службой.

Прокуратура Фрайбурга получила ордер на обыск, и правоохранители изъяли соответствующие доказательства из жилища мужчины.

Сейчас в отношении мужчины ведется расследование по подозрению в нарушении законов о защите животных и оружии.

