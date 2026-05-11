Укр Рус Eng

Сибіга розповів про зустріч з генсеком НАТО у Брюсселі

Новини — Понеділок, 11 травня 2026, 18:17 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі говорив про низку питань, пов’язаних з обороноздатністю України та оборонною співпрацею з партнерами. 

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда". 

Сибіга зазначив, що розповів Рютте про ситуацію на фронті, події у переговорному процесі та останні досягнення українського ОПК.

"Ми говорили про те, як ще більше наростити українське виробництво зброї за підтримки промислової бази НАТО – із взаємною вигодою для України та Альянсу. Наголосив на критичній важливості ініціативи НАТО PURL і нових внесків до неї", – розповів очільник МЗС.

Крім того, обговорювали майбутній саміт НАТО в Анкарі. 

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі Сибіга говорив про потребу посилити роль Європи у мирних зусиллях.

Минулого тижня головна дипломатка ЄС Каллас обговорила з Рютте Україну та європейську оборону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сибіга Рютте
Реклама: