Сибіга розповів про зустріч з генсеком НАТО у Брюсселі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі говорив про низку питань, пов’язаних з обороноздатністю України та оборонною співпрацею з партнерами.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що розповів Рютте про ситуацію на фронті, події у переговорному процесі та останні досягнення українського ОПК.

Today in Brussels, I was glad to meet with @SecGenNATO Mark Rutte at NATO HQ.



I informed the Secretary General about the battlefield situation, peace efforts, and Ukraine’s remarkable defense industry achievements.



We spoke about ways to further scale up the Ukrainian arms… pic.twitter.com/FhcQHVwvs0 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2026

"Ми говорили про те, як ще більше наростити українське виробництво зброї за підтримки промислової бази НАТО – із взаємною вигодою для України та Альянсу. Наголосив на критичній важливості ініціативи НАТО PURL і нових внесків до неї", – розповів очільник МЗС.

Крім того, обговорювали майбутній саміт НАТО в Анкарі.

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі Сибіга говорив про потребу посилити роль Європи у мирних зусиллях.

Минулого тижня головна дипломатка ЄС Каллас обговорила з Рютте Україну та європейську оборону.