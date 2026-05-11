Сибіга заявив колегам з ЄС про потребу посилити роль Європи у мирних зусиллях

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок взяв участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі, під час якого запропонував посилити роль Європи у мирних зусиллях.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

Сибіга, серед іншого, поінформував колег про розвиток ситуації на полі бою, навів приклади зміни динаміки на користь України та наголосив, що Україна тримає позиції та завдяки стратегічній кампанії далекобійних ударів повертає війну туди, звідки вона прийшла, – на російську територію.

Звертаючись до партнерів, Сибіга окреслив три ключові напрями. Перший – настав час посилити роль Європи у мирних зусиллях.

"Для цього Європа має говорити єдиним голосом. Не замість треку Сполучених Штатів, який залишається мейнстримним, а як його доповнення", – зазначили в МЗС.

Міністр також закликав посилити тиск на Росію, зокрема запровадити заборону на в’їзд для російських комбатантів, посилити санкції проти енергетики та тіньового зернового флоту.

Перед початком зустрічі Сибіга заявив, що Україна виступає проти ідеї висунути кандидатуру ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль переговірника з Росією від ЄС.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас раніше заявила, що Шредер, який фактично є лобістом російських державних компаній, не може бути призначений перемовником від Європейського Союзу щодо завершення російсько-української війни.

Як повідомляла "Європейська правда", офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.