Каллас обговорила з Рютте Україну та європейську оборону

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас у Брюсселі зустрілася з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити війни в Україні та Ірані, а також готовність європейської оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", вона повідомила в соцмережі X.

За словами Каллас, у розмові йшлося про підтримку України, останні безпідставні атаки Ірану та готовність європейської оборони. Очільниця європейської дипломатії погодилася з тим, що Європа має збільшити свій внесок до НАТО.

"НАТО є наріжним каменем європейської оборони. Ми згодні, що маємо спільно працювати над посиленням внеску Європи в діяльність НАТО. Більш європейське НАТО давно вже на часі", – написала Каллас.

Посадовиця повідомила, що наступного тижня міністри оборони ЄС зберуться в Брюсселі, де говоритимуть про те, як збільшити європейський внесок в НАТО.

Нагадаємо, минулого тижня Сполучені Штати оголосили про виведення 5 тисяч військових з території Німеччини. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

