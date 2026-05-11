Сибига рассказал о встрече с генсеком НАТО в Брюсселе

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе говорил о ряде вопросов, связанных с обороноспособностью Украины и оборонным сотрудничеством с партнерами.

Сибига отметил, что рассказал Рютте о ситуации на фронте, событиях в переговорном процессе и последних достижениях украинского ОПК.

Today in Brussels, I was glad to meet with @SecGenNATO Mark Rutte at NATO HQ.



I informed the Secretary General about the battlefield situation, peace efforts, and Ukraine’s remarkable defense industry achievements.



We spoke about ways to further scale up the Ukrainian arms… pic.twitter.com/FhcQHVwvs0 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2026

"Мы говорили о том, как еще больше нарастить украинское производство оружия при поддержке промышленной базы НАТО – с взаимной выгодой для Украины и Альянса. Подчеркнул критическую важность инициативы НАТО PURL и новых взносов в нее", – рассказал глава МИД.

Кроме того, обсуждали предстоящий саммит НАТО в Анкаре.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе Сибига говорил о необходимости усилить роль Европы в мирных усилиях.

На прошлой неделе главный дипломат ЕС Каллас обсудила с Рютте Украину и европейскую оборону.