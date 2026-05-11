Сибига рассказал о встрече с генсеком НАТО в Брюсселе

Новости — Понедельник, 11 мая 2026, 18:17 — Мария Емец

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе говорил о ряде вопросов, связанных с обороноспособностью Украины и оборонным сотрудничеством с партнерами.

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что рассказал Рютте о ситуации на фронте, событиях в переговорном процессе и последних достижениях украинского ОПК.

"Мы говорили о том, как еще больше нарастить украинское производство оружия при поддержке промышленной базы НАТО – с взаимной выгодой для Украины и Альянса. Подчеркнул критическую важность инициативы НАТО PURL и новых взносов в нее", – рассказал глава МИД.

Кроме того, обсуждали предстоящий саммит НАТО в Анкаре.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе Сибига говорил о необходимости усилить роль Европы в мирных усилиях.

