У Франції затримали підозрюваного у підготовці нападу на Лувр і єврейську громаду

У Франції правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці збройного нападу в Парижі та намірі приєднатися до угруповання "Ісламська держава" за кордоном.

Про це агентству Reuters повідомив ознайомлений співрозмовник, передає "Європейська правда".

За даними співрозмовника, чоловік планував атаку на Лувр, а також на представників єврейської громади, однак конкретну ціль остаточно встановити не вдалося.

Лувр є найбільш відвідуваним музеєм світу, а минулого року питання його безпеки вже опинилися в центрі уваги після гучного пограбування.

У жовтні злодії викрали з Лувру коштовності на суму близько $102 млн, які належали Наполеону та імператриці Євгенії.

Вкрадені цінності так і не знайшли – окрім тих, які злочинці загубили під час втечі. Серед них – корона Євгенії, яка зазнала значних пошкоджень.

Страйки щодо оплати та умов праці також призвели до регулярних закриттів музею і поповнили список проблем, до яких входили дві аварії з витоком води, а також розслідування масового шахрайства з квитками.