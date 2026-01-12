Співробітники Лувру знову страйкують: музей змушений закритись

У французькій столиці Парижі у понеділок був змушений закритись всесвітньо відомий музей Лувр через страйк працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Лувр попередив, що у понеділок, 12 січня, музей не працюватиме, а також зазначив, що вхідні квитки, які придбали відвідувачі, будуть автоматично відшкодовані.

Минулого місяця музей був закритий на цілий день, а в наступні дні працював лише частково.

Співробітники Лувру вимагають збільшення штату та поліпшення обслуговування величезного колишнього королівського палацу.

Окрім скандалу з жовтневим пограбуванням, два інші нещодавні інциденти висвітлили проблеми з технічним обслуговуванням будівлі, яку головний архітектор Франсуа Шатійон охарактеризував як "не в хорошому стані".

У листопаді через протікання води було пошкоджено сотні книг і рукописів у єгипетському відділі, а в жовтні керівництво було змушене закрити галерею, де зберігалася стародавня грецька кераміка, оскільки існувала небезпека обвалення стельових балок.

Попередній страйк розпочали 15 грудня та закінчили 19 грудня.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.