Во Франции задержали подозреваемого в подготовке нападения на Лувр и еврейскую общину

Во Франции правоохранители задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке вооруженного нападения в Париже и намерении присоединиться к группировке "Исламское государство" за рубежом.

Об этом агентству Reuters сообщил ознакомленный собеседник, передает "Европейская правда".

По данным собеседника, мужчина планировал атаку на Лувр, а также на представителей еврейской общины, однако конкретную цель окончательно установить не удалось.

Лувр является самым посещаемым музеем мира, а в прошлом году вопросы его безопасности уже оказались в центре внимания после громкого ограбления.

В октябре воры похитили из Лувра драгоценности на сумму около $102 млн, которые принадлежали Наполеону и императрице Евгении.

Украденные предметы так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время бегства. Среди них – корона Евгении, которая получила значительные повреждения.

Забастовки из-за оплаты и условий труда также привели к регулярным закрытиям музея и пополнили список проблем, куда входили две аварии с утечкой воды, а также расследование массового мошенничества с билетами.