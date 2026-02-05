Лувр розкрив долю пошкодженої корони імператриці, яку не змогли викрасти грабіжники
Новини — Четвер, 5 лютого 2026, 17:15 —
Корона французької імператриці Євгенії, яку грабіжники, що влаштували зухвале пограбування Лувру минулого року, покинули під час втечі, майже неушкоджена і буде повністю відреставрована.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це повідомив музей у середу.
Злодії, які пограбували всесвітньо відомий паризький музей у жовтні минулого року, винесли коштовності на суму, що оцінюється у 88 мільйонів євро. Однак під час втечі впустили корону імператриці, інкрустовану діамантами та смарагдами, залишивши її пошкодженою.
Слідчим досі не вдалося знайти інші коштовності, проте покинуту корону було повернуто.
У заяві Лувру йдеться, що виріб був "сильно деформований", але водночас може бути відновлений до первісного стану "без потреби реконструкції".
У музеї зазначили, що корона зазнала пошкоджень, коли злодії намагалися витягти її через вузький отвір, який вони випиляли у скляній вітрині, де вона експонувалася.
За даними Лувру, корона зберегла всі свої елементи, за винятком одного з восьми золотих орлів, які її прикрашали. На ній залишилися всі 56 смарагдів і всі, крім 10, з 1 354 діамантів.
Також зазначається, що для нагляду за реставрацією було сформовано експертний комітет на чолі з президенткою музею Лоранс де Кар, а самі роботи виконуватиме кваліфікований фахівець, обраний за результатами конкурсного відбору.
Правоохоронці заарештували чотирьох ймовірних учасників пограбування, однак не змогли знайти організатора злочину – так само як і решту викрадених коштовностей.
Загалом злодії викрали ще вісім ювелірних виробів, зокрема інкрустовану діамантами тіару, що належала Євгенії – дружині Наполеона III.