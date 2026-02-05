Лувр розкрив долю пошкодженої корони імператриці, яку не змогли викрасти грабіжники

Корона французької імператриці Євгенії, яку грабіжники, що влаштували зухвале пограбування Лувру минулого року, покинули під час втечі, майже неушкоджена і буде повністю відреставрована.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це повідомив музей у середу.

Злодії, які пограбували всесвітньо відомий паризький музей у жовтні минулого року, винесли коштовності на суму, що оцінюється у 88 мільйонів євро. Однак під час втечі впустили корону імператриці, інкрустовану діамантами та смарагдами, залишивши її пошкодженою.

Слідчим досі не вдалося знайти інші коштовності, проте покинуту корону було повернуто.

Корона імператриці Євгенії фото: AFP

У заяві Лувру йдеться, що виріб був "сильно деформований", але водночас може бути відновлений до первісного стану "без потреби реконструкції".

У музеї зазначили, що корона зазнала пошкоджень, коли злодії намагалися витягти її через вузький отвір, який вони випиляли у скляній вітрині, де вона експонувалася.

За даними Лувру, корона зберегла всі свої елементи, за винятком одного з восьми золотих орлів, які її прикрашали. На ній залишилися всі 56 смарагдів і всі, крім 10, з 1 354 діамантів.

Також зазначається, що для нагляду за реставрацією було сформовано експертний комітет на чолі з президенткою музею Лоранс де Кар, а самі роботи виконуватиме кваліфікований фахівець, обраний за результатами конкурсного відбору.

Правоохоронці заарештували чотирьох ймовірних учасників пограбування, однак не змогли знайти організатора злочину – так само як і решту викрадених коштовностей.

Загалом злодії викрали ще вісім ювелірних виробів, зокрема інкрустовану діамантами тіару, що належала Євгенії – дружині Наполеона III.