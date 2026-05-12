У президента Литви не бачать сенсу у відновленні діалогу з Росією

Старша радниця литовського президента Аста Скайсгіріте заявила, що наразі не бачить підстав для відновлення діалогу з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить Delfi.

Скайсгіріте переконана, що відновити діалог можна було б тоді, коли Росія "зробить щось для його відновлення, наприклад, припинить війну в Україні, виведе війська з території України, покладе край цій військовій авантюрі".

"Так, тоді ми можемо говорити. А зараз про що говорити? Не бачу, про що", – підкреслила вона.

Як відомо, нещодавно Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити Москві.