У президента Литвы не видят смысла в возобновлении диалога с Россией

Старший советник литовского президента Аста Скайсгирите заявила, что пока не видит оснований для возобновления диалога с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит Delfi.

Скайсгирите убеждена, что возобновить диалог можно было бы тогда, когда Россия "сделает что-то для его восстановления, например, прекратит войну в Украине, выведет войска с территории Украины, положит конец этой военной авантюре".

"Да, тогда мы можем говорить. А сейчас о чем говорить? Не вижу, о чем", – подчеркнула она.

Как известно, недавно Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере как переговорщике с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

Во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза на Кипре 27-28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен выдвинуть Москве.