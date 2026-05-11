Глави МЗС ЄС 27-28 травня обговорять питання перемовин з Путіним та вимоги до Росії

Міністри закордонних справ ЄС обговорять майбутні перемовини з Росією на неформальному засіданні на Кіпрі 27-28 травня у форматі "Гімніх" (формат неформальних зустрічей, які проводяться головуючою в Раді ЄС державою).

"З Росією ми маємо обговорити між собою, про що ми хочемо з ними говорити. Саме тому в нас наближається зустріч у форматі "Гімніх" з міністрами закордонних справ, де ми обговоримо пропозиції, які я поклала на стіл, щоб вирішити питання, які ми маємо", – заявила Каллас.

Вона підкреслила, що "питання європейської безпеки полягає в тому, що Росія постійно нападає на своїх сусідів, і як ми можемо цьому запобігти".

"Для цього нам потрібні поступки також з російської сторони", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Каллас нагадала, що минулого тижня була в Молдові.

"Я маю на увазі, що там (у Молдові) є російські війська. Наприклад, це також може бути однією з умов для стабільності та безпеки в регіоні – щоб вони (Росія) вивели свої війська", – пояснила вона.

З її слів, є ще багато питань, пов'язаних з тим, "якими є наші запити до Росії для того, щоб мати стабільну та мирну Європу".

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас у той самий час відкинула кандидатуру ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера як перемовника з РФ від ЄС.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

Раніше Каллас ініціювала обговорення з країнами Євросоюзу переліку поступок, яких Європа має вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення російсько-української війни.