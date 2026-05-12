Прем’єр Гренландії: переговори зі США гальмуються через політичну ситуацію в Данії

Дипломатичні переговори зі США щодо Гренландії ускладнюються через відсутність у Данії повноцінного уряду, хоча певний прогрес все ж спостерігається.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, якого цитує Bloomberg.

Виступаючи у вівторок на Копенгагенському саміті з питань демократії, Нільсен відмовився надати деталі щодо цих переговорів, які все ще тривають.

Він лише зазначив, що ці переговори переважно стосуються регіональної безпеки.

Діалог зробив "деякі кроки в правильному напрямку", сказав він, вказавши на пом’якшення риторики та перехід до "ввічливого спілкування одне з одним".

Гренландія та Данія розпочали переговори зі США в січні після того, як президент США Дональд Трамп відновив свої погрози взяти під контроль арктичну територію. Переговори тривали згідно з планом протягом усієї виборчої кампанії в Данії.

Лідери данських партій ведуть рекордно тривалі переговори про формування коаліції з часу загальних виборів 24 березня, що викликає занепокоєння в Гренландії.

Тамтешні законодавці закликали до швидкого прогресу в Копенгагені, попередивши, що затримки можуть створити невизначеність у той час, коли Трамп може знову загострити свою риторику.

Нещодавно Трамп заявив, що напруженість між ним та НАТО розпочалася з ситуації довкола Гренландії, коли союзники не підтримали його наміри анексувати острів.