Прем’єр Гренландії: переговори зі США гальмуються через політичну ситуацію в Данії
Дипломатичні переговори зі США щодо Гренландії ускладнюються через відсутність у Данії повноцінного уряду, хоча певний прогрес все ж спостерігається.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, якого цитує Bloomberg.
Виступаючи у вівторок на Копенгагенському саміті з питань демократії, Нільсен відмовився надати деталі щодо цих переговорів, які все ще тривають.
Він лише зазначив, що ці переговори переважно стосуються регіональної безпеки.
Діалог зробив "деякі кроки в правильному напрямку", сказав він, вказавши на пом’якшення риторики та перехід до "ввічливого спілкування одне з одним".
Гренландія та Данія розпочали переговори зі США в січні після того, як президент США Дональд Трамп відновив свої погрози взяти під контроль арктичну територію. Переговори тривали згідно з планом протягом усієї виборчої кампанії в Данії.
Лідери данських партій ведуть рекордно тривалі переговори про формування коаліції з часу загальних виборів 24 березня, що викликає занепокоєння в Гренландії.
Тамтешні законодавці закликали до швидкого прогресу в Копенгагені, попередивши, що затримки можуть створити невизначеність у той час, коли Трамп може знову загострити свою риторику.
Нещодавно Трамп заявив, що напруженість між ним та НАТО розпочалася з ситуації довкола Гренландії, коли союзники не підтримали його наміри анексувати острів.