Премьер Гренландии: переговоры с США тормозятся из-за политической ситуации в Дании

Дипломатические переговоры с США по Гренландии осложняются из-за отсутствия в Дании полноценного правительства, хотя определенный прогресс все же наблюдается.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, которого цитирует Bloomberg.

Выступая во вторник на Копенгагенском саммите по вопросам демократии, Нильсен отказался предоставить детали относительно этих переговоров, которые все еще продолжаются.

Он лишь отметил, что эти переговоры преимущественно касаются региональной безопасности.

Диалог сделал "некоторые шаги в правильном направлении", сказал он, указав на смягчение риторики и переход к "вежливому общению друг с другом".

Гренландия и Дания начали переговоры с США в январе после того, как президент США Дональд Трамп возобновил свои угрозы взять под контроль арктическую территорию. Переговоры продолжались согласно плану в течение всей избирательной кампании в Дании.

Лидеры датских партий ведут рекордно длительные переговоры о формировании коалиции со времени всеобщих выборов 24 марта, что вызывает беспокойство в Гренландии.

Тамошние законодатели призвали к быстрому прогрессу в Копенгагене, предупредив, что задержки могут создать неопределенность в то время, когда Трамп может снова обострить свою риторику.

Недавно Трамп заявил, что напряженность между ним и НАТО началась с ситуации вокруг Гренландии, когда союзники не поддержали его намерения аннексировать остров.