Німеччина виділить понад 10 млн євро на центри військової підготовки в Україні

Німеччина виділяє понад десять мільйонів євро на ініціативу ЄС щодо створення центрів військової підготовки в Україні.

Про це в ході візиту до Києва розповів німецький міністр оборони Борис Пісторіус, якого цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Пісторіус, ці кошти підуть на фінансування інфраструктури повноцінного навчального закладу.

Він додав, що ці навчальні заклади в Україні мають забезпечити високу боєготовність української армії – навіть після можливого укладення мирної угоди з Росією.

За словами очільника німецького оборонного відомства, це один із кількох заходів щодо стримування в майбутньому.

Міністр також поінформував, що на території Німеччини вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових.

Нагадаємо, у понеділок міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту Пісторіуса заявив, що Київ та Берлін працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї.