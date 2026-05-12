Германия выделит более 10 млн евро на центры военной подготовки в Украине

Германия выделяет более 10 млн евро на инициативу ЕС по созданию центров военной подготовки в Украине.

Об этом в ходе визита в Киев рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Писториус, эти средства пойдут на финансирование инфраструктуры полноценного учебного заведения.

Он добавил, что эти учебные заведения в Украине должны обеспечить высокую боеготовность украинской армии – даже после возможного заключения мирного соглашения с Россией.

По словам главы немецкого оборонного ведомства, это одна из нескольких мер по сдерживанию в будущем.

Министр также сообщил, что на территории Германии уже прошли обучение почти 27 тысяч украинских военных.

Напомним, в понедельник министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус подписали в Киеве письмо о намерениях относительно запуска Brave Germany – совместной программы по развитию оборонных технологий и поддержке инновационных стартапов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита Писториуса заявил, что Киев и Берлин работают над шестью проектами совместного производства оружия.