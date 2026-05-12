Франція закликала до посилення співпраці між країнами ЄС щодо протидії хантавірусу

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню звернувся до уряду з проханням "негайно" посилити співпрацю та координацію з іншими країнами ЄС, щоб запобігти подальшому поширенню хантавірусу.

Про це він написав у соцмережі Х у вівторок, 12 травня, передає "Європейська правда".

Лекорню заявив, що покращення міжнародної координації є "необхідним" для зупинки поширення вірусу, який спалахнув на круїзному лайнері "MV Hondius".

Французький прем’єр закликав "посилити співпрацю з сусідніми державами та домагатися тіснішої координації протоколів охорони здоров’я, що діють у Європейському Союзі та Шенгенській зоні".

"Щоб розірвати будь-які потенційні ланцюги передачі, потрібно якомога швидше обмінюватися інформацією, рішеннями та отриманим досвідом", – зазначив він.

Також Лекорню додав, що міністерка охорони здоров’я Стефані Ріст уже зв’язалася з іншими європейськими посадовцями та "поділилася з ними рішеннями у сфері охорони здоров’я, які вже ухвалив французький уряд".

Нагадаємо, у Франції встановили 22 осіб-пасажирів авіарейсів, які потенційно могли заразитися внаслідок контакту з хворою на хантавірус.

Раніше повідомили, що хвороба підтвердилась в однієї з евакуйованих з MV Houndius, француженки – симптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе.

В Італії помістили на карантин двох осіб – вони летіли з ПАР до Нідерландів рейсом, на борту якого побувала хвора.