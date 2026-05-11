Франція посилила санітарний контроль через хантавірус

Франція ввела суворі заходи для запобігання подальшому поширенню хантавірусу після того, як в однієї з п’яти пасажирок, які повернулися з круїзного лайнера, де спалахнула хвороба, було виявлено позитивний результат тесту.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я Франції, передає Politico, пише "Європейська правда".

Згідно з указом, пасажири, а також усі, хто контактував з ними або з іншими особами, що мають "серйозний ризик зараження", можуть бути піддані ізоляції на строк до 42 днів.

За словами міністерки охорони здоров’я країни Стефані Ріст, француженка отримала позитивний результат на хантавірус 11 травня після того, як її евакуювали з круїзного лайнера.

Як зазначається, жінка почала почуватися зле під час репатріаційного рейсу в неділю ввечері, після того, як корабель пришвартувався на Тенерифе. Ріст наголосила, що інші пасажири пройдуть повторне тестування.

Всі п'ять пасажирів зараз перебувають на ізоляції в Парижі.

Як повідомляла "Європейська правда", круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе.

Також повідомлялося, що четверо українців залишаються на судні, де відбувся спалах хантавірусу, до прибуття в Нідерланди.