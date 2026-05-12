Франция призвала к усилению сотрудничества между странами ЕС по борьбе с хантавирусом
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обратился к правительству с просьбой "немедленно" усилить сотрудничество и координацию с другими странами ЕС, чтобы предотвратить дальнейшее распространение хантавируса.
Об этом он написал в соцсети Х во вторник, 12 мая, передает "Европейская правда".
Лекорню заявил, что улучшение международной координации является "необходимым" для остановки распространения вируса, который вспыхнул на круизном лайнере "MV Hondius".
Французский премьер призвал "усилить сотрудничество с соседними государствами и добиваться более тесной координации протоколов здравоохранения, действующих в Европейском Союзе и Шенгенской зоне".
"Чтобы разорвать любые потенциальные цепи передачи, нужно как можно скорее обмениваться информацией, решениями и полученным опытом", – отметил он.
Также Лекорню добавил, что министр здравоохранения Стефани Рист уже связалась с другими европейскими чиновниками и "поделилась с ними решениями в сфере здравоохранения, которые уже приняло французское правительство".
Напомним, во Франции установили 22 пассажиров авиарейсов, которые потенциально могли заразиться в результате контакта с больным хантавирусом.
Ранее сообщили, что болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius, француженки – симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе.
В Италии поместили на карантин двух человек – они летели из ЮАР в Нидерланды рейсом, на борту которого побывала больная.