Франция призвала к усилению сотрудничества между странами ЕС по борьбе с хантавирусом

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обратился к правительству с просьбой "немедленно" усилить сотрудничество и координацию с другими странами ЕС, чтобы предотвратить дальнейшее распространение хантавируса.

Об этом он написал в соцсети Х во вторник, 12 мая, передает "Европейская правда".

Лекорню заявил, что улучшение международной координации является "необходимым" для остановки распространения вируса, который вспыхнул на круизном лайнере "MV Hondius".

Французский премьер призвал "усилить сотрудничество с соседними государствами и добиваться более тесной координации протоколов здравоохранения, действующих в Европейском Союзе и Шенгенской зоне".

"Чтобы разорвать любые потенциальные цепи передачи, нужно как можно скорее обмениваться информацией, решениями и полученным опытом", – отметил он.

Также Лекорню добавил, что министр здравоохранения Стефани Рист уже связалась с другими европейскими чиновниками и "поделилась с ними решениями в сфере здравоохранения, которые уже приняло французское правительство".

Напомним, во Франции установили 22 пассажиров авиарейсов, которые потенциально могли заразиться в результате контакта с больным хантавирусом.

Ранее сообщили, что болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius, француженки – симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе.

В Италии поместили на карантин двух человек – они летели из ЮАР в Нидерланды рейсом, на борту которого побывала больная.