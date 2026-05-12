У Польши есть несколько предложений, где разместить дополнительные войска США

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что польские власти заинтересованы в увеличении американских военных мощностей в стране и у них есть несколько предложений по этому поводу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В ответ на вопрос, примет ли Польша американских военных, которых выводят из Германии, он ответил, что это будет решать американская сторона, однако добавил, что "есть несколько предложенных мест дислокации таких сил".

По информации Пентагона, в течение ближайших 6-12 месяцев из Германии должно быть выведено около 5 тысяч американских солдат. Президент США Дональд Трамп не исключил их перевода в Польшу.

Залевский отметил во вторник в Брюсселе, что о том, как американская сторона представляет себе присутствие своих сил в Европе, станет известно, скорее всего, в июне, когда Соединенные Штаты завершат пересмотр военного присутствия в мире.

"Наша цель – увеличить военный потенциал США в Польше и на восточном фланге", – сказал он.

Заместитель министра национальной обороны заявил, что Варшава постоянно обсуждает этот вопрос с американской стороной.

"Американцы знают, что мы к этому готовы. Они знают, что в этом вопросе в Польше существует политическое согласие, потому что это также важно, и что американских солдат радушно приветствуют в нашей стране", – отметил замминистра.

Павел Залевский подчеркнул, что возможное увеличение количества американских военных в Польше укрепило бы весь Европейский Союз, поскольку линия безопасности всех европейских государств пролегает не только на российско-украинском фронте, но и вдоль границ стран восточного фланга, в частности на границе Польши с Беларусью и Россией.

"Было бы хорошо, чтобы эти войска были там, где они будут наиболее востребованы", – отметил он.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна ведет переговоры с США о сохранении и расширении американского контингента в Польше.

